Robur assalto alla Fulgens Foligno Magrini | Partita quasi fondamentale

"Unase non: una vittoria ci agevolerebbe, un pareggio lascerebbe tutto invariato, una sconfitta comprometterebbe la nostra corsa verso il secondo posto, 8 punti a sei giornate dfine sarebbero una distanza difficilmente colmabile": presenta così, Lamberto(nella foto) la sfida che attende oggi pomeriggio lasul campo della, seconda forza del girone. "Sono convinto che la squadra possa giocare una bella gara – spiega il mister bianconero –: che se ne dica, anche contro il Terranuova i ragazzi hanno fatto bene, hanno realizzato delle azioni che in serie D se ne vedono poche. Nel post gara, a caldo, riguardo la scarsa vena realizzativa, dichiarai di essermi rassegnato, ma non è così: sono certo che prima o poi tre o quattro gol riusciremo a farne.