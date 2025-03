Ilnapolista.it - Robinho il carcerato modello: partecipa al club del libro e cura l’orto del penitenziario dei vip (Marca)

Condannato a 9 anni di carcere per stupro, pare chesi stia attenendo ad un comportamento esemplare. Secondo quanto riportato da, l’ex calciatore del Milanaldeldel carcere e ripara tv e radio ai suoi compagni di cella e non solo.il detenutonel carcere di TremembéIl quotidiano spagnolo scrive:È passato un anno dall’entrata in carcere di. I suoi avvocati stanno ancora lavorando alla sentenza, con continue cause e ricorsi. L’ex calciatore è nel famosodi Tremembé, a San Paolo, che di solito ospita criminali o personaggi famosi. L’ex giocatore brasiliano si sta concentrando a mantenere un comportamento diligente durante la sua pena; il suo rapporto con gli altri detenuti risulta essere “perfetto”.ad attività sportive all’aperto, aggiusta televisori e radio grazie a un corso di elettronica svolto, si è iscritto aldel, si occupa dele ha completato i 10 moduli del programma di educazione al lavoro e alla cittadinanza, per cercare di farsi ridurre la pena: per ogni 12 ore di lavoro si riduce di un giorno.