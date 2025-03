Zonawrestling.net - RJ City sul suo bersaglio preferito: “The Undertaker? Strano e perfetto per essere preso in giro”

RJnon ha paura di dire ciò che pensa, anche quando si tratta di una delle figure più iconiche nella storia della WWE. Durante una recente apparizione nel podcast Alison Rosen Is Your New Best Friend, il conduttore di Hey! (EW) ha spiegato perché prende inTheda anni e perché non ha intenzione di smettere:“Prendo sempre inTheperché penso sia giusto prendersela con chi sta in alto, e lui è il più in alto di tutti,” ha detto RJ con un sorriso. “È una leggenda, ha un’eredità importante e tutto il resto. Inoltre, è uno che si presta perfettamente ain. Adoro farlo.” Secondo RJ, c’è semplicemente troppo materiale per lasciar perdere. “C’è davvero tanto da dire, ed è divertente per me. Nessuno lo fa davvero, ma io sì, e alla gente sembra piacere.