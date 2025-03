Spazionapoli.it - Rivoluzione Napoli, il mercato cambia tutto: Conte e Manna hanno deciso!

Ilè tra i club più attivi sulin entrata. La società azzurra starebbe già pensando ai possibili colpi futuri in vista della nuova stagione. Sono già ore molto delicate in casain vista del futuro. Il club azzurro, dopo undi gennaio da dimenticare, sarebbe pronto a rifarsi subito durante la prossima estate. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra a disposizione di Antonio, ancor più visto il doppio settimanale. A tal proposito, l’allenatore di comune accordo con il DS, avrebbe già individuato i profili adeguati al suo “gioco”. Tra questi, spiccano diversi nomi importanti.Difesa inedita per il: i tre profili nel mirinoIlestivo non è ancora iniziato, ma in casaè tempo di mettersi a lavoro. Negli ultimi giorni, il club azzurro ha già chiuso un colpo importante che riguarda Luca Marianucci, il quale arriverà dall’Empoli.