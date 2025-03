Lanazione.it - Riparte la scuola pastori. Fotografa e cameriera tra gli otto partecipanti

Scelti gligiovani che parteciperanno alla2025. E per la prima volta sono più femmine che maschi: sei ragazze e due ragazzi. Un segnale che la dice lunga su questa attività di allevamento che si sta tingendo sempre più di rosa. L’età media dei nuovi allievi è di 29 anni. Tre giovani provengono dalla Toscana, uno dalle Marche, uno dalla Puglia, due dall’Emilia Romagna, uno dall’Abruzzo, le province interessate sono Arezzo (1), Firenze (2), Macerata (1), Brindisi (1), Bologna (1), L’Aquila (1), Forlì-Cesena (1). Tutti giovani in possesso di titoli di studio che avrebbero loro consentito anche di intraprendere altri lavori: quattro sono laureati in varie discipline e quattro diplomati. E molti di loro avevano già una professione avviata che hanno deciso di lasciare per andare a vivere in mezzo alla natura allevando capre e pecore e producendo formaggio.