Spazionapoli.it - Rinnovo Meret, parla l’agente: “Siamo ai dettagli, ma un aspetto non ci soddisfa”

Leggi su Spazionapoli.it

Federico Pastorello, agente di Alex, hato deldel portiere del Napoli: le dichiarazioni lasciano però dei dubbi “In casa Napoli ildista andando un po’ per le lunghe. “Effettivamente è stata una trattativa molto complicata, è il gioco delle parti. La cosa che hanno in comune Alex e il Napoli è che vogliono comunque continuare a lavorare assieme, credo che questo sarà alla fine la chiave per dirimere gli ultimi. Ormaiveramente ai, quindi io spero che a brevissimo si possa dare l’annuncio. Anche perché, al di là delle sollecitazioni esterne, Alex non ci ha mai chiesto altro che continuare a Napoli: sono sei anni che è in questa società e se ne sente parte integrante. Poi devo esser sincero: con lui non è sempre semplicere, perché è molto concentrato sul campionato e certi argomenti lo disturbano, quindi spesso e volentieri ci mettiamo del tempo per questo motivo”.