Rinnovi della discordia da Paredes a Svilar | il ko di Dybala incide sul suo futuro?

È una due settimane ricca di temi per la Roma, più in voga in questi giorni causa interruzione dei campionati per le Nazionali. Centrale quello riguardate il tecnico del, che il club vuole ancora tenere nascosto al pubblico, così come un calciomercato che comincia a fare qualche nome per giugno eche stanno creando più di qualche grattacapo. Da quest’ultimo punto di vista, persino la bella notizia del nuovo accordo firmato daha portato con se un giallo, quellopresunta clausola pro Boca per tornare in patria attraverso una corsia preferenziale.Le ultime parlano in realtà di un gentlement agreement che permetterebbe al club argentino di comprare il giocatore ad una cifra superiore a quanto pagato dalla Roma per prenderlo due anni fa (3 milioni), conben contento di aver prolungato il suo accordo con i giallorossi.