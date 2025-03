Ilfattoquotidiano.it - Rinnovabili, indietro tutta: l’inchiesta di PresaDiretta su Trump, la Cina e le contraddizioni italiane

L’economia mondiale di fronte alle decisioni di Donald. Ad Aspettandol’analisi delle misure che secondo le stime, potrebbero avere per l’Europa un impatto ta i 40 e i 50 miliardi di euro. E poi – nella puntata diin onda domenica 23 marzo a partire dalle 20.30 – un reportage esclusivo in, la nazione che spende di più per la transizione energetica, ben 1.600 miliardi di dollari solo negli ultimi due anni, con l’obiettivo emissioni zero entro il 2060. E poi un viaggio tra Sardegna e Puglia, nelledegli obiettivi regionali per la decarbonizzazione, che vanno in ordine sparso. Il governo ha chiesto alle Regioni di definire le cosiddette aree idonee alle, dove poter installare con procedure semplificate. La prima Regione a legiferare in materia è stata la Sardegna, dichiarando il 99% del suo territorio non idoneo agli impianti fotovoltaici ed eolici di taglia industriale.