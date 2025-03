Ilfattoquotidiano.it - Rigenerata la pelle di una donna con ustioni del III grado, la storia di Maria Antonietta Rositani

La rinascita di, lacalabrese scampata al tentativo di omicidio da parte dell’ex marito che nel 2019 provò a ucciderla dandole fuoco e che è stato condannato in via definitiva a 17 anni e 8 mesi, apre un nuovo capitolo della medicina rigenerativa. È infatti la prima volta che in letteratura scientifica viene documentata la rigenerazione del tessuto cutaneo di una persona condi IIIsull’80% del corpo grazie all’utilizzo di un’innovativa metodologia. Il “miracolo”, descritto sulla rivista Bioengeneering, è uno degli eccezionali risultati raggiunti grazie al progetto RigeneraDerma, iniziativa che offre cura pro bono con metodologia Biodermogenesi per le cicatrici delle donne vittime di violenza di genere e delle persone economicamente svantaggiate.