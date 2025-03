Ilfattoquotidiano.it - “Riforme per un’Europa federale, nel solco di Ventotene”: la mozione firmata da Fdi in Veneto invecchiata malissimo

“Il consiglio regionale delchiede al nostro governo, insieme ai nostri rappresentanti in Parlamento, di sostenere in tutte le sedi europee la richiesta di avviare la Convenzione per attuare lenecessarie alla nascita di, sovrana e democratica, neldi quanto indicato dai Padri fondatori e dal Manifesto di”. Lache non ti aspetti, nel momento che non ti aspetti, ossia nel bel mezzo della bufera parlamentare suscitata dalle parole della premier Giorgia Meloni che qualche giorno fa si è scagliata contro il Manifesto di, considerato uno dei documenti fondanti della costruzione dell’Europa. La presidente del Consiglio ha citato qualche brano relativo per esempio alla “proprietà privata” e dichiarato di non riconoscersi in quel progetto di Europa.