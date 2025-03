Ilgiorno.it - Rifiuti da incenerire. Comuni si mobilitano

Non è più un cementificio. È un inceneritore, in mezzo ad una zona densamente abitata, quella dell’Isola Bergamasca e del Meratese. È l’impianto di incenerimento dello stabilimento dell’Heidelberg Materials Italia Cementi di Calusco d’Adda, ex Italcementi. Mentre prima potevano essere bruciati massimo 30mila tonnellate dinon pericolosi e combustibili solidi all’anno, ora se ne possono bruciare più del triplo, fino a 110mila tonnellate. Coloro che abitano e lavorano lì attorno hanno paura per le conseguenze sulla salute. I sindaci di diversidel circondario, specialmente del Meratese, hanno cercato di opporsi e presentato due ricorsi, ma sono stati entrambi bocciati. Gli amministratori locali e gli attivisti di diverse associazioni però non si arrendono: vogliono uno studio epidemiologico indipendente, come annunciato durante un’assemblea pubblica che si è svolta nei giorni scorsi a Merate.