Ricci l’esordio in casa | Visiterò 100 aziende in campagna elettorale

Ad uno dei versi gioiosi del Passero solitario ‘Primavera dintorno brilla nell’aria’ di Giacomo Leopardi ha ispirato il lancio della sua candidatura a governatore della Regione alle prossime elezioni, che si è tenuto l’altra sera a Osimo. E ancora, ieri pomeriggio Matteo, a Vallefoglia, nella sua prima iniziativa da candidato ufficiale, di Leopardi ha messo da parte il pessimismo storico e cosmico e ha diffuso una visione di rinascita per le Marche con una prospettiva che guarda al 2050. Di fronte a una platea di circa 200 persone riunita nella palestra di Montecchio, l’eurodeputato ha iniziato a radunare attorno a sé la base da cui partire per la conquista della presidenza della Regione. "Per combattere i populisti, occorre essere popolari – ha esordito l’europarlamentare –. Dobbiamo essere come siamo sempre stati, con i piedi per terra e con la schiena dritta, vicini alle persone e alle loro necessità, per questo se ti chiamano bisogna sempre rispondere al telefono.