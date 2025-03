Ilrestodelcarlino.it - "Ricci? Anche noi abbiamo i nostri nomi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Noi, il Pd i suoi: poi troveremo una quadra". Ha le idee chiare Giorgio Fede, deputato e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali. Fede, maha ufficializzato la sua candidatura per sfidare Acquaroli. Non è quindi lui il vostro uomo? "E’ prematuro dirlo, a noi interessa prima di tutto il programma. Al momento siamo a disposizione solo per collaborare a costruire un percorso. Partiamo da qui, certamente non da una persona. Dobbiamo far tornare la gente al voto. Il primo partito non è Fratelli d’Italia, bensì l’astensione. Dobbiamo lavorare a un programma che convinca le persone che non votano". Come? "Dobbiamo far capire cosa vogliamo fare per le Marche, dalla sanità con le liste d’attesa infinite e il rapporto tra pubblico e privato, al lavoro:un numero di cassintegrati da record, aziende che chiudono nonostante le sbandierate golden power.