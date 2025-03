Bergamonews.it - Riccardo e Nora, morti a 19 anni: “Il gps dava l’auto ferma in strada, così abbiamo scoperto l’incidente”

Cavernago. Il segnala gps del cellularesulla provinciale da tanto, forse troppo tempo. Quando i genitori hanno sentito l’arrivo delle ambulanze, dei vigili del fuoco e dell’elicottero in lontananza, non ci hanno pensato due volte. D’istinto hanno seguito a piedi il balenare delle sirene, fino a quando non si sono trovatinti agli occhi unachiusa al traffico e un enorme dispiegamento di soccorsi. A quel punto, hanno collegato.eraa causa di ciò che più temevano: un incidente. E dentro quelc’erano le loro due figlie:e Dalila Jawad, entrambe 19enni. Lo straziante racconto di un amico di famiglia è conto da più persone., al volante della Opel Corsa della mamma, è stata estratta dall’abitacolo senza vita; mentre Dalila è stata trasportata in condizioni disperate in ospedale a Brescia.