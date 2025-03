Ricarica fino a 3 dispositivi contemporaneamente con questo power bank | su Amazon ti costa solo 1229€!

Quotidiano.net - Ricarica fino a 3 dispositivi contemporaneamente con questo power bank: su Amazon ti costa solo 12,29€!

Leggi su Quotidiano.net

Condi ENEGON non dovrai più temere di restare con la batteria a zero, ovunque tu sia. Dotato di una capacità di 10000mAh e una potenza di uscita di 5V/3A (15W), è compatibile con iPhone 14/13/12/11 e iPad, ma anche AirPods Pro o smartphone Xiaomi, Huawei e Samsung. Ha 3 porte per caricarea 3, e arriva insieme a un caricatore a parete e cavo USB-C da 12W, utilissimo per averne sempre uno extra di scorta. Insomma, uno strumento indispensabile e versatile, perfetto per quando si è in viaggio per più giorni senza la certezza di poter accedere facilmente a delle prese. E allora parti in sicurezza, adessotiancora meno su. Aggiungilo ora al carrello per pagarlo soltanto 12,29€ con lo sconto a tempo del 32%.