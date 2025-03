Secoloditalia.it - Restituire centralità agli insegnanti per ridare dignità alla scuola: parola di prof

Premessa storica. Negli anni 1960-80 un “pezzo di carta” assicurava l’obiettivo di tantissimi e delle loro famiglie: il “posto”; ma i posti di qualsiasi genere erano, allora, più numerosi dei postulanti, e pochi avevano il pezzo di carta. Soluzione? Aumentare i pezzi di carta. Banale, vero? Nel 1969, l’anno dopo dei miei ancora gentiliani cimenti, inventarono gli esami con due (02) materie, scelta una dal candidato. e l’altra pure. Promossi, il 98,9%. Nel 1974, liberalizzazione di iscrizione all’università con qualsiasi diploma a qualsiasi facoltà. E fu così che il pezzo di carta diploma divenne anche pezzo di carta laurea.Per poter distribuire a mani piene i suddetti pezzi di carta, serviva anche un’ideologia. Eh, per cosa non trovavano un’ideologia? Per la, dopo attività bazzecole come annientare la mafia e assicurare la pace nel mondo (con soldini per stuoli di apittatori!), in ultimo escogitarono l’inclusione.