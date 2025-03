Ilrestodelcarlino.it - "Restaurare Valbona?. Un progetto in vista"

Uno studio di fattibilità per il restauro di Porta: è l’idea dell’associazione Urbino Capoluogo, che interviene dopo l’articolo apparso ieri su queste pagine che evidenziava il degrado del monumentale accesso alla città. "La nostra associazione condivide in pieno la lettera di Stefano Smargiassi che sollecita il restauro della porta di, tanto è vero che tempo fa – dichiarano congiuntamente Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, rispettivamente presidente e vicepresidente vicario – ne abbiamo discusso in occasione di uno dei nostri incontri, quello dedicato ai restauri della città". "In tale occasione, il restauratore professor Michele Papi aveva fatto presente il degrado anche della storica porta urbica. Dedicheremo la prossima riunione di Urbino Capoluogo all’emergenza del restauro con tutti i soggetti interessati, presentando anche, probabilmente, uno studio di fattibilità per recuperare un bene fondamentale della città e di primo piano nella sua storia e nella storia dell’antico Ducato Montefeltresco.