Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 23 marzo 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – domenica 23– con la soap spagnola La. Nellaodierna Curro e Manuel sono tornati e per i due ragazzi è tempo di riprendere la loro vita e la loro normalità. Non sarà facile per nessuno dei due, visto quello che hanno passato in guerra ma entrambi troveranno il modo di reagire alle brutture che hanno visto. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.