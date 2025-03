Ilrestodelcarlino.it - Renzi a Bologna: “L’Emilia-Romagna deve essere un modello per il centrosinistra”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 marzo 2025 – “Ilsia dia una mossa. Quello che abbiamo visto con Michele de Pascale alle ultime elezioni regionali è unper tutto ila livello nazionale. Se ci si mette insieme senza veti e cercando di prendere voti la Meloni va a casa. Prendiamo spunto da quanto è successo in Emilia-”. Matteosbarca all’Opificio Golinelli die parla subito di politica locale e regionale. Lo fa prima di iniziare la presentazione del suo libro ‘L’influencer’ davanti a una sala piena, con oltre 300 persone. Un testo dove analizza la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il governo e dà spunti su quello che servirebbe all’Italia. E un ritorno tra la gente, obiettivo di Italia Viva in vista delle elezioni dei prossimi mesi e anni. “Bisogna costruire l’alternativa, giusto attaccare la Meloni per quello che non fa”, prosegue, leader di Italia Viva.