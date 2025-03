Bergamonews.it - Renato Ravasio: “Pandolfi ha servito lo Stato con straordinaria signorilità”

Bergamo. È il caso di scomodare “Visti da vicino”, titolo di una fortunata serie di libri di Giulio Andreotti, per tracciare un profilo di Filippo, più volte ministro e già vicepresidente della Commissione Europea scomparso all’età di 97anni, con il senatore, oltre ad esseresegretario provinciale della Dc dal 1981 al 1983, deputato dal 1983 al 1992 e poi senatore fino al 1994, èun fedelissimo collaboratore di.“Dobbiamo iniziare dalla sua cultura, che era vastissima, da valori cristiani e dal suo grande equilibrio e dalla sua– afferma-. La sua non era passione politica era un dovere morale verso la società intesa come servizio più alto. Usando le parole di Paolo VI, intendeva “la politica come la forma più alta di carità”.