Regolamento Peso F1 | La Regola che ha Squalificato Leclerc e Gasly al GP di Cina 2025

Charlese Pierresono stati squalificati dal Gran Premio didopo che le loro vetture, rispettivamente Ferrari e Alpine, sono risultate sottodurante i controlli post-gara, in violazione dell’Articolo 4.1 delTecnico FIA.aveva tagliato il traguardo in quinta posizione, mentreera arrivato undicesimo, sfiorando il primo punto stagionale per Alpine. Tuttavia, al termine della gara, le verifiche tecniche hanno evidenziato un’irrità: entrambe le monoposto pesavano 799 kg, ossia 1 kg al di sotto del limite minimomentare di 800 kg (escluso il carburante).Il CasoInsufficiente Dopo il Danno all’AlaSecondo il rapporto ufficiale FIA, la Ferrari SF-25 diera inizialmente a norma con undi 800 kg, ma dopo aver sostituito l’ala anteriore danneggiata in seguito a un contatto con Lewis Hamilton, la vettura è stata ripesata con un’ala di scorta (più pesante di 0.