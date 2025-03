Anteprima24.it - Regionali, Ruotolo esce allo scoperto: sondaggio col suo nome tra i candidati alla presidenza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn, pubblicato questa mattina sulle pagine de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’ scopre le carte nel centrosinistra, in particolar modo all’interno del Partito Democratico in vista delle prossime elezioniin Campania. Secondo quanto riportato dal quotidiano, chiusa l’esperienza De Luca, il centrosinistra starebbe guardando ad un nuovoper la guida di Palazzo Santa Lucia. Tra i papabili, oltre all’ormai già noto Roberto Fico, ci sarebbero anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’europarlamentare del Partito Democratico Sandroe l’ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. In vantaggio l’ex presidente della Camera dei Deputati con il 23% dei consensi, subito dietro Manfredi con il 15%, poie Costa con il 10% dei consensi.