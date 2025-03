Red Bull, terremoto in vista? Ipotesi scambio Lawson-Tsunoda

Leggi su .com

(Adnkronos) –in casa Red? Le prime due gare della nuova stagione di Formula 1 hanno dato indicazioni chiare. Al netto di una macchina che non sembra al livello di quella degli scorsi anni, Max Verstappen si sta confermando pilota di assoluto livello, come confermato dalla rimonta messa a segno a Shanghai, dove l’olandese è riuscito a chiudere al quarto posto superando, negli ultimi giri, Charles Leclerc. Diversa, opposta anzi, la situazione di **Liam**. Il pilota neozelandese è stato scelto dal team principal Horner per sostituire Sergio Perez, dopo un lungo casting che ha riguardato anche Yukiperò ha deluso le aspettative, mostrandosi disastroso in qualifica e incapace di reagire in gara. Se il sabato infatti Liam non ha mai superato il Q1, anche alla domenica ha mostrato evidenti limiti tecnici e caratteriali, non riuscendo a portare a casa nemmeno un punto nei primi due Gp dell’anno.