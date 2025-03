Sport.periodicodaily.com - Red Bull pronta a sostituire Liam Lawson: non sarà Yuki Tsunoda?

Formula 1 2025 –a rischio, ma il sostituto in Redpotrebbe non essere. Spunta il nome di Isack Hadjar.Fin dai test pre-stagionali della Formula 1 2025, il futuro diin Redè apparso incerto, complici prestazioni deludenti e una preparazione definita “disordinata”. Le prime due gare della stagione non hanno fatto altro che rafforzare le voci di un possibile cambio di pilota da parte del team di Milton Keynes.non è riuscito a superare il Q1 in Australia, dove ha anche concluso la qualifica con un incidente. Peggio ancora a Shanghai, dove si è qualificato ultimo sia nella Sprint che nel GP di Cina.Redvaluta un cambio pilota, manon è l’unica opzioneStoricamente, Rednon ha esitato a cambiare piloti durante la stagione in caso di scarso rendimento.