Re Carlo, nuovi grattacapi in arrivo, la decisione del Tribunale contro Andrea

Ree Camilla hanno appena concluso il loro viaggio in Irlanda del Nord ma il sovrano non può pensare a rilassarsi, visto che deve gestire un nuovo problema causato da suo fratello minore, Duca di York. Il figlio prediletto della compianta Regina Elisabetta II, infatti, è stato raggiunto dalla notizia di una sentenza che potrebbe mettere in imbarazzo la Monarchia Inglese. Ci sono delle novità sul caso Yang Tengbo, la spy story che l’ha visto coinvolto negli scorsi mesi.di York, lasu Yang TengboNegli ultimi annidi York ha dato non pochidalla Monarchia Inglese per il suo coinvolgimento nel caso Epstein e, più di recente, per le polemiche sul mantenimento della Royal Lodge, dove il Duca risiede ancora oggi. Nell’ultimo periodo, il fratello di ReIII è al centro di un nuovo scandalo, dal sapore spy, visto che sono stati posti sotto la lente d’ingrandimento i suoi rapporti con l’imprenditore Yang Tengbo, espulso dal Regno Unito per presunto spionaggio a favore della Cina.