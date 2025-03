Inter-news.it - Ravezzani duro: «Juventus, progetto fallito. Thiago Motta presuntuoso»

all’attacco di tutto il mondo, dopo l’esonero di. Ma lo stesso giornalista ne ha anche per l’allenatore esonerato. Insomma, un vero e proprio attacco senza mezze misure.FALLIMENTO TOTALE – Fabio, tramite un post su X, ha commentato in questo modo la notizia della giornata: ossia l’esonero didalla. Il collega, direttore di TeleLombardia, è andato all’attacco: «Esonerare il simbolo del nuovo corso dopo soli 8 mesi è la certificazione di unche coinvolge anche chi lo ha ideato.sembrava avere idee e carattere. Incredibile che Giuntoli non abbia valutato fosse un carattere incompatibile con i giocatori della Juve. Vedendocosì sprezzante enelle conferenze stampa, mi veniva da pensare: ma questo chi si crede di essere, l’inventore del pallone? Temo che dopo un po’ la stessa domanda se la sia posta la maggioranza dei calciatori della Juve».