Torinotoday.it - Rave party abusivo a Moncalieri: 1.500 giovani occupano l'ex Ilte e ballano tutta la notte illegalmente

C’è la musica a tutto volume, con stupefacenti e danze sfrenate. E ci sono le rivendicazioni, contro il centro di permanenza per i rimpatri che sta per riaprire a Torino e non solo. A, si sta svolgendo così ilin corso dalla serata di ieri, sabato 22 marzo 2025. .