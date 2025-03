Inter-news.it - Raspadori opzione reale per l’Inter. Può portarlo Frattesi! – TS

Leggi su Inter-news.it

Giacomorappresenta una delle possibili soluzioni su cuipotrebbe convergere per migliorare il suo attacco nella finestra estiva di mercato. Davidepuò essere la carta da giocare per arrivarci.IL PUNTO – Giacomoè uno degli attaccanti presenti sul taccuino delper l’estate. L’attaccante italiano sta trovando ultimamente più spazio nel Napoli di Antonio Conte, in particolare da quando il tecnico salentino è stato costretto, a causa degli infortuni, a giocare con due punte. Accanto a Romelu Lukaku, il calciatore azzurro sta dimostrando di poter rappresentare una spalla importante in grado di far rendere il proprio compagno di reparto in modo migliore. Non è un caso, infatti, che il belga abbia visto migliorare le sue prestazioni nelle ultime settimane.