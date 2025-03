Ilgiorno.it - Rapinano sala slot a Pessano. Trovati e arrestati i 4 banditi

Leggi su Ilgiorno.it

Un raid tanto veloce quanto spaventoso, raccontato dai filmati della videosorveglianza. E, nel giro di una manciata di ore, gli arresti. Sono a San Vittore i 4 malviventi responsabili della rapina a mano armata consumatasi il 6 marzo scorso in unae scommesse poco lontano dalla Sp 13 acon Bornago. I carabinieri di Rho li hanno rintracciati e ammanettati, uno dopo l’altro, a Pogliano Milanese, Nerviano e nella stessa Rho poche ore dopo il fattaccio. Sui rapinatori trasfertisti, tutti italiani, pendono le accuse di rapina aggravata in concorso e porto d’armi e oggetti atti a offendere. Nel corso delle perquisizioni contestuali agli arresti è stato recuperato tutto quanto li ricollega al rocambolesco colpo: la pistola, a salve e senza tappo rosso, e il martello impugnati dai duedirettamente autori dell’azione; il denaro rubato, circa 5mila euro in contanti; un coltello della lama di 19 centimetri, in uso alla banda; telefoni cellulari; gli indumenti scuri (maglia e giacca, pantaloni e passamontagna) indossati per il colpo.