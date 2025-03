Ilrestodelcarlino.it - Rapina al market, il bandito è uscito dicendo: “Grazie”

Guastalla (Reggio Emilia), 23 marzo 2025 – “È stata unalampo, forse improvvisata e commessa da una persona che non ha neppure verificato chi ci fosse nel negozio”. Ne sono convinti i titolari delDi Tutto, di via Foscolo a Guastalla, preso di mira venerdì pomeriggio da unsolitario armato di pistola. Lo stesso che, poco dopo, è stato inseguito da un cliente del negozio. “È entrato senza neppure verificare chi fosse all’interno, vicino alle casse – aggiungono dal negozio, gestito da commercianti di origine cinese –. Quell’uomo non si è accorto che di casse ce n’erano due. Ha svuotato il cassetto di una delle postazioni, ma di fronte c’era un altro bancone con un registratore di cassa che conteneva alcune centinaia di euro. Avrebbe potuto arraffare anche quel denaro, in pochi secondi.