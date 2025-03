Sport.quotidiano.net - RALLY. Arzà e Righetti fuori dal podio per un secondo al ’Motors show’

sfiorato per un solo. Arrivano comunque conferme, dal ritorno alla collaborazione in abitacolo tra il pilota Claudioe il navigatore Simona, compagni e genitori (del piccolo Enea) nella vita di tutti i giorni. L’equipaggio portacolori della scuderia spezzina Bb Competition ha conquistato la quarta posizione assoluta al MotorsShow, sul tracciato del Castelletto Circuit, a Castelletto di Branduzzo (Pavia). Al volante della Skoda Fabia RS gommata Michelin (schierata da ErreffeTeam) l’equipaggio spezzino ha conquistato la quarta piazza assoluta a quella distanza minima dalla terza. Un risultato che avrebbe potuto assumere contorni più marcati, conche ha mantenuto la terza posizione fino all’ultima prova speciale, caratterizzata da un miglioramento delle condizioni di asfalto che – di fatto – ha avvantaggiato gli habitué delle corse su pista e non quelli di estrazione rallistica.