Raid russo di Kiev due vittime

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

5.06 Due persone sono morte nell'attaccodelle prime ore di oggi su, secondo le informazioni diffuse dal sindaco della città, Vitali Klitschko, sulla rete Telegram. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina nelle scorse ore, alla vigilia dei negoziati per porre fine al conflitto in programma in Arabia Saudita. Alcuni edifici della capitale sono stati colpiti da questi attacchi, innescando incendi ai piani superiori degli edifici.