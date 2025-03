Quotidiano.net - Raid Idf sull’ospedale Nasser, 5 morti. Obiettivo il nuovo premier di Hamas a Gaza: era ricoverato. Katz: “Eliminato con successo”

Roma, 23 marzo 2025 –sull'ospedaledi Khan Yunis in serata. Almeno cinque palestinesi sonoe altri sono rimasti feriti nel bombardamento che ha colpito il complesso medico, a sud della Striscia di. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, nelè stato colpito il secondo piano del complesso "provocando incendi e causando la morte e il ferimento di numerosi cittadini". epaselect epa11983683 An explosion following an Israeli air strike inCity, 23 March 2025. Israeli forces resumed airstrikes onon 18 March, ending a ceasefire that had been in place since 19 January. EPA/MOHAMMED SABERdell’Idf l'alto funzionario diIsmail Barhoum, come ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israelannunciando che è stato "con" Barhoum, ritenuto ildi, dopo l'uccisione di Issam Da'alis in un altroisraeliano nei giorni scorsi.