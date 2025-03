Serieanews.com - Rafa Leao, un futuro tutto da scrivere: due opzioni per lui ed un risvolto da non sottovalutare

Il Milan di oggi è un Milan che non può fare a meno di Rafa Leao. In questa stagione, l'esterno portoghese ha dimostrato ancora una volta il suo valore, registrando numeri impressionanti. In Serie A, Leao ha collezionato 6 gol e 7 assist in 27 partite, mentre in Champions League ha contribuito con 3 gol in 10 gare. La sua presenza in campo è fondamentale per la squadra, e i suoi numeri parlano chiaro: quando c'è, il Milan gioca meglio, è più dinamico e capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Rafa Leao, il contratto con il Milan ed il valore di mercato Al momento, Rafa Leao è legato al Milan fino al 30 giugno 2028, grazie al rinnovo firmato nel giugno 2023.