Ilrestodelcarlino.it - "Qui tranquillità e tanti spazi verdi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La vita a Borgo Tossignano? Vivo qui da un anno e mi trovo bene, posso dire di essere davvero felice. Amo essere circondato dal verde e dalla natura." Queste le parole di Sonia Bejaoui, residente da poco a Borgo Tossignano. La nostra lettrice si dichiara soddisfatta della vita in paese, soprattutto per lo stretto contatto e la vicinanza con la natura. "Questo è l’aspetto che gradisco di più del vivere qui", spiega la cittadina. Che conclude: "Mi piace essere circondata dalle colline e dalle montagne, soprattutto mi piace osservarle mentre passeggio per il paese. Mi dà tantae serenità" conclude.