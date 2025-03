Gqitalia.it - Questa felpa con cappuccio è pronta a diventare il tuo capo preferito di ogni giorno, e costa meno di 50 euro

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Laconnon morirà mai e nessuno sano di mente ne prevede la morte. Nonostante la crescente idealizzazione di tutta la nuova cultura legata ai vecchi miti del capitalismo aziendale (ufficio, musica, il tuo migliore amico che va al pub con camicia e cravatta), l'abbigliamento maschile continua a riservare spazio al suo compagno di squadra più comodo. Laconè ciò che indossi quando non sai cosa mettere. Si abbina ai jeans. Si abbina ai pantaloni della tuta. Si abbina a. beh, a tutto.Rich Jersey Fabric Hoodie Navy€42.00, NextRich Jersey Fabric Hoodie Verde Khaki€42.00, NextDato che si tratta di una soluzione miracolosa, ti aspetteresti di pagare un sacco di soldi, giusto? Il cotone di scarsa qualità può deformarsi e restringersi dopo il primo lavaggio.