Quelli del servizio civile Tutto pronto per la selezione Ma le candidature sono in calo

La data dellaper i candidati aluniversale nel Comune di Ascoli si avvicina: l’incontro è fissato per giovedì 27 marzo, alle 9 nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, in piazza del Popolo. I candidati, quindi, dovranno presentarsi allamuniti di un documento di riconoscimento valido e, per chi ha presentato la domanda tramite modalità offline, anche della documentazione richiesta prima del colloquio, come indicato nella nota informativa allegata all’avviso disul sito del Comune. Nonpreviste comunicazioni individuali, motivo per il quale la pubblicazione online varrà come notifica ufficiale e l’assenza, il giorno della, comporterà l’esclusione dalla procedura, anche in caso di impedimenti per cause di forza maggiore. IlUniversale torna centrale nei primi mesi dell’anno, e rappresenta un’esperienza di volontariato rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, nata per favorire la solidarietà, la partecipazione e l’inclusione sociale.