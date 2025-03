Temporeale.info - Quasi 90 euro di bonus in busta paga, ma devi compilare questo modulo: fallo subito

Leggi su Temporeale.info

C’è un nuovoper i lavoratori! Per riceverlo è necessario soddisfare alcuni requisiti e, in alcuni casi,unTra le varie iniziative a sostegno dei lavoratori intraprese dal Governo lo scorso anno, vi era un esonero contributivo del 6 o del 7 per cento in favore dei dipendenti con redditi medio-bassi. Nel . L'articolo90diin, maTemporeale Quotidiano.