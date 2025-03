Bubinoblog - QUARTA REPUBBLICA: ROMANO PRODI TIRA I CAPELLI E STRATTONA L’INVIATA LAVINIA OREFICI

Caos alla manifestazione “Libri come 2025? a Roma dovedi, sottolinea una nota ufficiale del talk di Rete 4, è statata con tanto diti.“diha posto una domanda in modo garbato al Presidentee ha ricevuto come risposta parole stizzite, irrispettose e unata di. La giornalista, in modo educato, aveva chiesto un commento su un passaggio del Manifesto di Ventotene, sbandierato nelle piazze”.«Che cavolo di domanda è? Questo è un modo volgare di fare politica», la risposta di, dal tono infastidito e sarcastico. E poi una mano del Presidente ha afferrato una ciocca deidella giornalista e l’hata. È stato il gesto di un attimo che ha lasciato scioccata e senza parole la giornalista.