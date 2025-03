Sport.quotidiano.net - Quanto guadagnerà Tudor alla Juve, il confronto con Thiago Motta e i dettagli del contratto

Torino 23 marzo 2025 – Doveva essere un rilancio, l'apertura di un nuovo ciclo di vittorie a tinte bianconere, ma così non sarà nonmeno con questo timoniere in panchina. Dopo appena 9 mesiguida dellantus,è stato sollevato oggi dal suo incarico di allenatore. Sul conto del tecnico italo-brasiliano pesano le due cocenti eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, oltre alle ultime due sconfitte pesantissime, dove oltre agli zero punti ottenuti, sono arrivate 7 reti subite, senza nessun gol fatto. A prendere il posto dell'ex allenatore di Bologna e Spezia sarà Igor. Un ritorno a casa per il tecnico 3 anni dopo il suo ultimo soggiornoContinassa, quando sedeva in panchina ma nel ruolo di vice per Andrea Pirlo. Ecco il comunicato ufficiale del club circa l'esonero del proprio allenatore.