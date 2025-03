Oasport.it - Quando tornano Brignone e Goggia? Ancora una gara prima dei saluti

Leggi su Oasport.it

Al termine del superG femminile delle Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, andato in scena a Sun Valley, in Idaho, negli Stati Uniti, ora l’attenzione si sposta sulla seconda settimana di gare, riservata alle prove tecniche, e che dunque prevede gigante e slalom.Dopo il giorno di riposo, programmato per domani, lunedì 24 marzo, Federicae Sofiatorneranno in pista già martedì 25 marzo, per il gigante, con lamanche prevista alle ore 18.00 italiane e la seconda run in programma alle 19.00.Quella citata dovrebbe essere l’ultimastagionale per entrambe le atlete: giovedì 27 sono in calendario i due slalom che chiuderanno l’annata sportiva, ed entrambe le azzurre avrebbero diritto a parteciparvi, ma nessuna delle due dovrebbe prendervi parte.Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025: agenerale e discesa, a Gut-Behrami il superGCALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025Martedì 25 marzoOre 16.