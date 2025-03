Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nel superG di Sun Valley: n. di pettorale, orario preciso, tv

ha vinto la Coppa del Mondo generale dopo la cancellazione della discesa libera femminile prevista ieri era in terra americana: la Sfera di Cristallo era già nelle mani della fuoriclasse valdostana, ma la mancata disputa della prima gara delle finali ha consegnato matematicamente il prestigioso trofeo alla nostra portacolori. L’azzurra si è garantita anche la coppetta di specialità con due successi in sei gare disputate nella velocità pura durante questa annata agonistica.La 34enne spera di poter scendere in pista a Sunper disputare il, in programma domenica 23 marzo (ore 18.00): la speranza è che il maltempo conceda una tregua e che si possa finalmente gareggiare nella località statunitense, chiamata a ospitare gli atti conclusivi di questa stagione. La nostra portacolori si sta giocando il trofeo di specialità: al momento è al comando della classifica generale, ma con soltanto cinque punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami.