Quando nasce l’acronimo OK e cosa significa?

“OK” è una delle espressioni più utilizzate e riconoscibili al mondo, ma la sua origine è oggetto di numerose teorie e dibattiti linguistici. Sebbene molte ipotesi siano state avanzate nel corso del tempo, l’ipotesi più accreditata colloca la nascita dell’espressione nel XIX secolo negli Stati Uniti. “OK” compare per la prima volta nella stampa americana il 23 marzo 1839, all’interno del quotidiano Boston Morning Post. In quel periodo, era diffusa la moda di abbreviare espressioni con errori ortografici intenzionali e umoristici. “OK” deriverebbe da “oll korrect”, una versione alterata di “all correct” (tutto corretto). Questo gioco linguistico divenne rapidamente popolare, contribuendo alla diffusione del termine.mano che fa segno OK (fonte: Pexels)L’uso dell’espressione OK venne ulteriormente rafforzato durante la campagna presidenziale di Martin Van Buren del 1840.