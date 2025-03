Oasport.it - Quando le ultime gare delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino? Orari giganti e slalom, tv, streaming

Siamo giunti alla fase conclusivadelladeldi sci2025 in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti). Dopo aver assistito alle prove veloci, il calendario ci proporrà letecniche che, come tradizione, andranno a fare calare il sipario sulla stagione.A partire dalla giornata di martedì 25 marzo, infatti, prenderanno il via letecniche. Si inizierà con il gigante femminile (la prima manche è fissata alle ore 16.30 italiane, quindi la seconda alle ore 19.00), quindi toccherà a quello maschile (nella giornata del 26 marzo con prima manche alle ore 16.30 e seconda alle ore 19.00).Si chiuderà, quindi, nella giornata di giovedì 27 marzo con i due. Quello femminile vedrà la prima manche alle ore 16.00 e la seconda alle ore 19.00. Quello maschile, invece, avrà il primo atto alle ore 17.