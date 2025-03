Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Dopo aver salutato Shanghai e aver messo in archivio il capitolo del Gran Premio della Cina è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Si rimarrà ancora in Asia dato che in questa occasione si correrà il Gran Premio del, terza tappa del campionato.Sullo splendido tracciato di Suzuka ci attende un appuntamento di estrema importanza per l’intera stagione. La pista nipponica, infatti, è una delle più difficili e probanti del calendario della massima categoria del motorsport. In poche parole, chi vince qui sa di avere tra le mani una vettura che può puntare al successo in ogni circuito.Arriviamo a Suzuka che, nelle ultime edizioni, si è trasformata in un vero e proprio fortino di Max Verstappen che ha vinto nel 2022, 2023 e 2024. In precedenza, nel 2019 il successo era andato a Valtteri Bottas, quindi Lewis Hamilton aveva trionfato nel 2014, 2015, 2017 e 2018.