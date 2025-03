Liberoquotidiano.it - Quando la Dc tutelava la proprietà privata

Carmine Caputo, già segretario del Comune di Ventotene, ne è sindaco da tre anni, eletto con 274 voti contro i 223 del notaio Gennaro Santomauro, il suo principale concorrente distanziato di “soli” 51 voti, dirà qualcuno leggendomi. Ma 51 voti sono tanti in un'isola di meno di 700 abitanti, non tutti elettori naturalmente perché al di sotto dei 18 anni non si vota. O non si vota ancora, per quanto a suo tempo Enrico Letta avesse proposto di far votare anche i sedicenni. Civico di elezione, nel senso della lista nella quale si è proposto e ha vinto, il sindaco di Ventotene si è orgogliosamente confessato “democristiano” a Ginevra Leganza, del Foglio, che l'ha chiamato per saggiarne gli umori in vista dello sbarco, oggi nell'isola, della segretaria del Pd Elly Schlein e amici e compagni in trasferta politica.