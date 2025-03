Ilfattoquotidiano.it - Quando Fabrizio Corona diceva: “Il Papa è morto. Se entro 5 mesi esce un video in cui parla io mi ritiro per sempre”

"Se da qui ai prossimi cinqueuscirà un'immaginedovedal vivo. Io mi ritirerò a vita, questa immagine non uscirà mai perché il". Così ha sentenziato negli scorsi giorni, insinuando il dubbio cheFrancesco fosse già passato a migliori vita. Una tesi che ha fatto breccia nel popolo dei complottisti e che ora, di fronte all'evidenza (il Pontefice ha salutato i fedeli dalla camera del policlinico Gemelli prima di lasciare la struttura in auto), sta circolando in rete. "Ora ditemi se è normale – continuava – che in cinqueè uscito: un audio finto e una foto finta, di profilo. Ma vi sembra normale? Siamo nel 2025 oh. C'è una foto con la testa così di profilo, non è lui".