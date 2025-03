Quando e contro chi gioca l’Italia nelle Qualificazioni Mondiali 2026 | Norvegia principale insidia

Leggi su Sportface.it

viene eliminata dalla Germania ai quarti di finale di Nations League e scopre le sue avversarie nel percorso di qualificazione aidel. Gli azzurri finiscono nel girone I e dovranno affrontare, Israele, Estonia e Moldova, mentre la Germania si regala il gruppo a quattro squadre con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Sedici nazioni europee si qualificheranno alla Coppa del Mondo: le dodici vincitrici dei gironi e le quattro squadre che supereranno con successo gli spareggi che coinvolgono le 12 seconde dei gironi e le quattro migliori (e non già qualificate) vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25. Queste sedici squadre agli spareggi saranno sorteggiate in quattro percorsi di playoff da quattro squadre ciascuno. Gli spareggi prevedono una semifinale e una finale darsi nella stessa sosta per le nazionali del marzo