Formiche.net - Quale futuro per il conflitto in Ucraina. Gli scenari letti dal gen. Jean

Leggi su Formiche.net

Dal fallimento della controffensivadell’estate del 2023, le operazioni si sono trasformate in una sanguinosa guerra di logoramento. I russi hanno potuto meglio assorbire le enormi perdite di uomini e di mezzi e proseguire nella loro occupazione di piccole zone del territorio ucraino e nella riconquista delle zone perdute nel Kursk a seguito del raid di sorpresa ucraino della scorsa estate.L’andamento delle operazioni da parte di Kyiv è sempre stato influenzato dalla strategia seguita dagli Usa nel loro sostegno militare. Esso è stato condizionato dal timore di provocare un’escalation nucleare da parte di Mosca. Ciò li ha indotti a limitare sia qualitativamente che quantitativamente le armi date agli ucraini al metterli in condizioni di resistere, ma non di infliggere eccessive perdite ai russi.