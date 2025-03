Screenworld.it - Qual è il destino di TikTok negli USA? Un acquirente si fa avanti per comprarne i diritti

Il futuro diStati Uniti è sempre più incerto, con il rischio concreto che la piattaforma venga definitivamente bandita se non verrà trovata una soluzione prima del 5 aprile. In questo scenario, la startup di ricerca Perplexity AI si è fattacon una proposta per acquistare le operazioni statunitensi del social network.The Verge sugerisce che Perplexity AI ha dichiarato di voler raccogliere circa 18 miliardi di dollari per completare l’acquisizione, una cifra notevole ma considerata inferiore rispetto al valore stimato della piattaforma, che oscilla tra i 30 e i 50 miliardi di dollari. L’azienda ha proposto di ricostruire l’algoritmo dida zero, ospitandolo in data center americani con supervisione nazionale, e di renderlo open-source, una mossa che potrebbe risolvere le preoccupazioni politiche legate alla sicurezza dei dati e alla trasparenza del sistema di raccomandazione dei contenuti.